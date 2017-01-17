Монтелла: некоторые моменты в матче с «Торино» невозможно объяснить

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал ничейный результат в матче с «Торино», который состоялся в 20-м туре итальянской Серии А.
«Для нас это будет уроком, хотя мы доминировали в игре. В первом тайме мы допустили много ошибок, и соперник заслуженно забил. Но после перерыва мы вышли с совершенно другой мотивацией и стимулом. Временами футболисты действовали слишком мягко, хотя мы доминировали, но этого недостаточно.
Некоторые моменты невозможно объяснить. Хочу, чтобы команда извлекала урок и играла в полную силу все 90 минут, а не начинала это делать во втором тайме», — сказал Монтелла в эфире Mediaset Premium.