Чугайнов: уход Хенти – хорошая новость для «Локо», у него нет футбольного багажа

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал уход нападающего Эзекила Хенти на правах аренды в клуб из Арабских Эмиратов «Бани-Яса».
«Хенти по своему уровню не соответствует требованиям и задачам «Локомотива». У него слишком мало футбольного багажа. Исполнительское мастерство при завершающей стадии атаки оставляет желать лучшего. На память сразу приходит несколько моментов, когда он выходил один на один и не забивал. А нападающий, который не может забить в выгодной ситуации, — это не нападающий, а какой-то другой игрок.
Его уход — хорошая новость для «железнодорожников». Большой вопрос, сможет ли он вернуться в состав «Локомотива» после аренды, всё-таки уровень Арабских Эмиратов не такой, как в России. Группа атаки «Локомотива» не была мощной, но с уходом Самедова ослабла ещё сильнее. Шкулетич и Хенти – это одно, а Самедов – ощутимая потеря для команды. В России я пока не вижу игроков, способных усилить нападение клуба», — сказал Чугайнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.