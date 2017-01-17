Бианг: Ковтун — страшный защитник, правда. Видич был мягче

Тренер академии «Краснодара» Дидье Бианг, в прошлом выступавший за «Кубань», вспомнил, как играл против защитника «Спартака» Юрия Ковтуна.
«Во-первых, по матчу со „Спартаком“ запомнил Аленичева. Это была одна из первых игр после возвращения. Во-вторых, Ковтуна. Страшный защитник, правда. Он мне как дал по бедру – весь перерыв врачи меня пытались восстановить, но ничего не получилось. Юрий извинился, мол, нога поехала, случайно попал. Знаю, что у него так часто случайно получалось. Мне говорили: «Дида, он лупит по ногам, сразу бросай мяч мимо него – Ковтун не догонит». А я ошибся, принял аут, завозился с мячом, только начал стартовать – и всё, игра закончилась. Неманья Видич точно был мягче», — сказал Бианг.
Полное интервью с Биангом читайте на «Чемпионате» завтра утром.