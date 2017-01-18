Игуаин: «Ювентус» не может позволить себе начинать матчи, как с «Фиорентиной»

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин отметил, что его команда не должна повторять ошибки, которые допустила в выездном матче 20-го тура Серии А с «Фиорентиной». Встреча закончилась поражением «Ювентуса» со счётом 1:2
«Ювентус» не может позволить себе так начинать, как это было в последнем матче. Отношение к игре в первой половине игры было неправильным. После перерыва мы показали, что можем бороться до конца, но поражение оставило чувство разочарования.
Когда команды играют против нас агрессивно, мы оказываемся в трудном положении, поэтому ответный прессинг соперников будет иметь решающее значение в будущем. Нам удавалось сделать это не один раз", — цитирует форварда Gazzetta Dello Sport.