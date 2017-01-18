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Бывший тренер «Спартака» Клёсов: всё время было огромное давление

18 января 2017, среда. 12:04. Футбол
Игорь Клёсов, бывший тренер «Спартака» под руководством Александра Старкова, рассказал, какие впечатления оставила работа в столичной команде. Латвийский специалист работал в стане красно-белых с 2004 по 2006 год.

«Если сравнить с другими клубами, то „Спартак“ определённо был самым сильным в моей карьере. В чемпионате России это один из самых сильных клубов России. В настоящее время в России эта команда входит в четвёрку сильнейших. Было интересно поработать в клубе с большими традициями, при этом всё время было огромное давление.

В каждый момент было давление — от болельщиков, прессы. Это не просто слова. Когда приходишь на стадион и осознаёшь ответственность, которая лежит на твоих плечах. Но в конце концов мы добились результата — мы были в Лиге чемпионов. Работа оставила хорошее впечатление, хотя было очень много проблем», — цитирует Клёсова Sportacentrs.
Источник: Sportacentrs Сообщить об ошибке
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18 января 2017, среда
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