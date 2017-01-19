Бериццо: победа над «Реалом» обязывает нас сыграть в ответном матче лучше

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо не скрывал эмоций после первого матча четвертьфинала Кубка Испании с мадридским «Реалом». Играя на выезде, «Сельта» сумела победить грозного соперника со счётом 2:1.
«Ни одна победа моей команды не вызывает у меня удивления. Мы боролись с лучшей командой мира, и нам пришлось очень нелегко. В первом тайме нам было трудно из-за комбинационной игры «Реала», но во второй половине мы сумели действовать соответствующим образом и находить возможности для атак. Победа над «Реалом» обязывает нас сыграть в ответном матче лучше», — цитирует Бериццо Marca.
Вторая игра между «Сельтой» и «Реалом» состоится 25 января.