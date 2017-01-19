«Ливерпуль» отказался отпускать Сако в аренду в «Саутгемптон»

Руководство «Ливерпуля» по-прежнему намерено расстаться с защитником Мамуду Сако, но никак не может получить приемлемое предложение. Представители «Саутгемптона» хотели арендовать футболиста у мерсисайдцев, но получили отказ.
Как сообщает Sky Sports, «Ливерпуль» готов рассматривать лишь предложения о полноценном трансфере. Оценивается Сако в £ 20 млн.
В услугах Мамуда Сако, чей контракт истекает только летом 2020 года, также заинтересованы «Севилья» и «Вест Хэм Юнайтед». Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Спартака».