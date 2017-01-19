Д. Билялетдинов: возвращение в «Локо»? Не знаю, кто распространяет такие слухи

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал, что в настоящее время он находится в расположении казанской команды на сборе, при этом не подтвердив информации о его возможном возвращении в «Локомотив».
В декабре 2016 года в СМИ сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин намерен вернуть в команду троих её воспитанников — Билялетдинова и полузащитника Магомеда Оздоева, а также защитника Тараса Бурлака.
«Сейчас я нахожусь с «Рубином» на сборах. Чувствую себя хорошо. Скорее всего, останусь в «Рубине» до конца сезона. Возвращение в «Локомотив»? Не знаю, кто распространяет такие слухи», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Мирзоевой.