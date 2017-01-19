Сульшер: не возглавил сборную Норвегии, так как обещал остаться в «Мольде»

Главный тренер «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил информацию о том, что на него с предложением выходили представители сборной Норвегии, и сообщил, что пока не собирается уходить из клуба ради работы в национальной команде.
«Я остаюсь в «Мольде». У меня есть работа, которая доставляет мне радость. Я дал слово, что останусь в клубе. Работа в сборной Норвегии – это далёкая мечта. Мне хочется вывести национальную команду на чемпионат мира, но сначала хочу привести «Мольде» к групповому этапу Лиги чемпионов», – цитирует Сульшера AFP.