Экс игрок «Спартака» Давыдов: Промес не преступник. Это человечище!

Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов высказался о судьбе нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Он навсегда останется легендой «Спартака». Надеюсь, всё решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернётся домой — к нам в Россию! Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище!» — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Сейчас нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.