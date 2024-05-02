В «Спартаке» заявили, что Владимир Ивич — один из кандидатов на пост тренера команды

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал подтвердил, что бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич входит в шорт-лист красно-белых.

— Есть ли Ивич в вашем шорт-листе?

— Да, — цитирует Амарала «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.

«Спартак», в свою очередь, уволил Гильермо Абаскаля в середине апреля 2024 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен ассистент испанца — Владимир Слишкович. При этом в СМИ появлялась информация, что «Спартак» не будет сотрудничать со Слишковичем на постоянной основе.