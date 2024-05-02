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Форвард «Челси» Джексон вспомнил хет-трик в ворота «Тоттенхэма» в первом круге АПЛ

Форвард «Челси» Джексон вспомнил хет-трик в ворота «Тоттенхэма» в первом круге АПЛ
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Нападающий «Челси» Николас Джексон высказался о матче с «Тоттенхэмом» (4:1) в первом круге английской Премьер-лиги, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи, которая состоится сегодня, 2 мая. Начало игры — в 21:30 мск. Напомним, в прошлом матче Джексон оформил хет-трик.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
02 мая 2024, четверг. 21:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это был потрясающий вечер. Я был ещё совсем новичком и, пока не оформил хет-трик, не понимал, насколько это важно для клуба. Это было грандиозное дерби, и я был очень счастлив. Каждый раз, когда я засыпаю, в моей голове всплывает этот хет-трик. Такие приятные воспоминания об их стадионе.

Я надеюсь, что и на нашем стадионе у нас останутся такие же воспоминания. Мы будем бороться, потому что лондонские дерби — это непросто. На прошлой неделе мы проиграли одно дерби и не хотим, чтобы это повторилось. Так что мы будем бороться как команда, бороться за клуб, а это дерби очень важно для клуба и игроков», — приводит слова Джексона официальный сайт «Челси».

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