Воспитанник «Динамо»: много ребят были не шибко перспективные, но у родителей были связи

Воспитанник московского «Динамо» Алексей Галкин высказался о проблеме косвенной коррупции в детско-юношеском футболе.

«У нас много ребят были не шибко перспективные, но зато у родителей были нужные связи. Тогда без этого у нас никуда было. Родители помогали клубу, и их детям отдавался приоритет. Это внутренняя кухня, я думаю, что она присутствует везде. Если хочешь играть, то есть ещё всякие способы, чтобы получать игровые минуты. Все хотят зарабатывать, и все хотят чего-то стоить, получая хорошие деньги. Как-то один тренер сказал: «Футболисты — это те же самые проститутки, потому что их покупают и продают».

В то же время было много талантливых ребят без денег и связей, которые могли бы играть на хорошем уровне. В «Динамо» один парнишка мог приехать из ночного клуба полупьяный, выйти на поле, забить два гола и выиграть матч. Ты стараешься, занимаешься лёгкой атлетикой или нанимаешь тренера, чтобы развиваться. А он приезжает, покурил сигарету, его хватило на 35 минут, но он забил и принёс победу.

В «Динамо» был момент при переходе из школы в дубль. Мой отец считал: если ты достоин, то ты будешь играть. Нет — работай, тренируйся и доказывай. В какой-то момент из академии выбрали ребят в дубль «Динамо» — человек семь-восемь по 16–17 лет. Меня тоже включили. Но началось недобросовестное и непорядочное отношение тренера к выпускникам, в том числе ко мне. Не скажу, было ли это сделано в корыстных целях или нет», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.