Сегодня состоится первое слушание по делу об экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды

Сегодня, 2 мая, состоится первое слушание по делу об экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды. Об этом сообщает AT5.

Напомним, сейчас Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что первое слушание по делу об экстрадиции Промеса может пройти в формате онлайн. Это связано с тем, что правительство Дубая в среду призвало все правительственные организации работать удалённо в четверг и пятницу на этой неделе из-за неблагоприятных погодных условий.