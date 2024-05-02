Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сегодня состоится первое слушание по делу об экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды

Сегодня состоится первое слушание по делу об экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 мая, состоится первое слушание по делу об экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды. Об этом сообщает AT5.

Напомним, сейчас Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что первое слушание по делу об экстрадиции Промеса может пройти в формате онлайн. Это связано с тем, что правительство Дубая в среду призвало все правительственные организации работать удалённо в четверг и пятницу на этой неделе из-за неблагоприятных погодных условий.

Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» Давыдов: Промес не преступник. Это человечище!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android