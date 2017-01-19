Трабукки: Каррера убедил Л. Адриано перейти в «Спартак» с понижением оклада

Известный агент Марко Трабукки, принимавший участие в переходе нападающего Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак», рассказал о подробностях перехода игрока в стан красно-белых, отметив в этом заслугу главного тренера команды Массимо Карреры.
«Каррера выразил желание приобрести Луиса Адриано ещё в октябре. Этот игрок очень сильно понравился тренеру «Спартака» несколько лет назад, когда «Шахтёр» два раза играл против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Чтобы клуб из Восточной Европы издевался над «Юве» — такого просто никогда не было. В октябре у нас был ужин с Массимо и президентом «Спартака», и Федун сказал, что это игрок, который всегда ему нравился.
Сначала я предложил Адриано перейти из «Милана» в «Спартак» с понижением оклада – он отказался. Но Каррера был более убедителен. После разговора с Массимо Луис уже по-другому на всё смотрел. Хорошо сработали его агенты и Галлиани, которые помогли завершить сделку.
Опыт игры Адриано в «Милане» разочаровал, но если тренер уверен в футболисте, то даже при неудачном выступлении в какой-то команде эта уверенность не тает. Каррера убеждён, что Луис — игрок очень высокого уровня для европейского футбола. А если ты игрок очень хорошего уровня в европейском футболе, то для российского футбола ты игрок топ-класса.
Адриано — очень воспитанный парень, и он соглашался со мной ходить по ресторанам вместо того, чтобы послать куда подальше. Я ему хотел показать, насколько красива Москва. Он остался очень доволен, но перешёл на мой ритм питания, хотя футболист не должен этого делать. Однако уверен, что под руководством Карреры и тренера по физподготовке уже через неделю он будет в блестящей форме», — сказал Трабукки в эфире программы «Все на футбол».