Валерий Карпин не исключил уход из сборной России уже этим летом

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном уходе из сборной России. Напомним, действующее соглашение специалиста с РФС истекает этим летом.

— Говоря о своём будущем в сборной, вы сказали: «Зависит от предложения». То есть его ещё не последовало?

— Нет, не было.

— А предварительные разговоры на этот счёт с Дюковым?

— Предварительные — были.

— Не могли бы вы уточнить, от чего зависит вопрос продления контракта? Вряд ли во главе угла финансовый вопрос?

— Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с «Ростовом»: как и что это будет.

— Допускаете, что этот матч может стать последним для вас в сборной?

— И теоретически, и практически он может быть последним.

— Но вы в принципе готовы продолжать работу на разрыв?

— Теоретически и в принципе, наверное, да. Как я и говорил раньше, зависит от многих факторов, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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