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Выставленный на трансфер тульским «Арсеналом» Горбатюк полетит на сбор «Томи»

20 января 2017, пятница. 15:42. Футбол
Выставленный на трансфер защитник тульского «Арсенала» Александр Горбатюк полетит на сбор «Томи». Об этом сообщил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов. Первый сбор томичей пройдёт в Турции с 23 января по 7 февраля.

«Александр Горбатюк летит на сбор «Томи». Он томич по происхождению и воспитанник томского футбола. Надеемся, что финансирование начнётся и мы сможем открыть заявку для него и взять игрока в аренду.

Помимо Горбатюка на просмотре будут ещё четверо футболистов. Их агенты проплатят проживание и питание. Что касается Горбатюка, то он летит за наш счёт», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула Томь Игорь Кудряшов Трансферы
Новости. Футбол
20 января 2017, пятница
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