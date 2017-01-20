Выставленный на трансфер тульским «Арсеналом» Горбатюк полетит на сбор «Томи»

Выставленный на трансфер защитник тульского «Арсенала» Александр Горбатюк полетит на сбор «Томи». Об этом сообщил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов. Первый сбор томичей пройдёт в Турции с 23 января по 7 февраля.
«Александр Горбатюк летит на сбор «Томи». Он томич по происхождению и воспитанник томского футбола. Надеемся, что финансирование начнётся и мы сможем открыть заявку для него и взять игрока в аренду.
Помимо Горбатюка на просмотре будут ещё четверо футболистов. Их агенты проплатят проживание и питание. Что касается Горбатюка, то он летит за наш счёт», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.