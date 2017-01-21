«Бока Хуниорс» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о приобретении Ромеро

«Бока Хуниорс» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» вратаря Серхио Ромеро и ведёт переговоры с английским клубом, сообщает Fichajes. Основной преградой этому переходу является нежелание самого Ромеро возвращаться на родину.
В текущем сезоне 29-летний аргентинский страж ворот принял участие всего в четырёх матчах Кубка Англии и Лиги Европы, проигрывая конкуренцию испанцу Давида де Хеа. Отсутствие игровой практики может также сказаться на перспективах участия Ромеро в ЧМ-2018 в составе сборной Аргентины.