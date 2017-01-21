Аллегри: нужно забыть про то, что «Ювентус» должен побеждать всех со счётом 3:0

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о борьбе за титул чемпиона Италии в этом сезоне. «Старая синьора» (45 очков, 19 матчей) на данный момент идёт на первом месте в таблице, туринскую команду преследуют «Рома» (44, 20) и «Наполи» (41, 20).
«Гонка за скудетто ещё не закончена. Невозможно выиграть титул в первой половине чемпионата, так как вторая команда обычно набирает как минимум 80 очков, поэтому выиграть чемпионат так быстро не получится.
Нужно забыть про то, что „Ювентус“ должен побеждать всех со счётом 3:0. Нам надо выигрывать и те матчи, которые плохо складываются. Мы должны сосредоточиться на улучшении качества своего футбола, если хотим выйти в финал Лиги чемпионов», — цитирует Аллегри Football Italia.