«Эйбар» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В воскресенье, 22 января, в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» состоится матч 19-го тура испанской Примеры между «Эйбаром» и «Барселоной».
Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эйбар» – «Барселона».
Ранее друг с другом команды встречались четыре раза. Все матчи завершились победой «Барселоны».
Последняя встреча между этими командами состоялась в марте 2016 года и завершилась гостевой победой «Барселоны» со счётом 4:0.
В таблице испанского чемпионата «Эйбар» (26 очков) занимает девятое место, а «Барселона» (38 очков) — третье.