«Арсенал» — «Бёрнли»: Венгер был удалён и толкнул резервного арбитра

«Арсенал» победил «Бёрнли» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1.
Главный тренер «канониров» Арсен Венгер был удалён в начале компенсированного времени за бурную реакцию на назначение пенальти в ворота своей команды, когда Франсис Коклен ногой ударил по колену сопернику в своей штрафной площади.
Уходя в подтрибунное помещение, Венгер толкнул резервного арбитра Энтони Тейлора. Перед этим специалист перебросился с Тейлором несколькими фразами.
В оставшееся время «Арсенал» забил второй мяч и вырвал победу.