Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Арсенал» — «Бёрнли»: Венгер был удалён и толкнул резервного арбитра

22 января 2017, воскресенье. 19:40. Футбол
«Арсенал» победил «Бёрнли» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1.

Главный тренер «канониров» Арсен Венгер был удалён в начале компенсированного времени за бурную реакцию на назначение пенальти в ворота своей команды, когда Франсис Коклен ногой ударил по колену сопернику в своей штрафной площади.

Уходя в подтрибунное помещение, Венгер толкнул резервного арбитра Энтони Тейлора. Перед этим специалист перебросился с Тейлором несколькими фразами.

В оставшееся время «Арсенал» забил второй мяч и вырвал победу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Бёрнли Арсен Венгер Футбольное судейство
Новости. Футбол
22 января 2017, воскресенье
20:15 «Локомотив» предложит новые контракты Майкону и Игорю Денисову
20:11 Зарплаты Погба и Ибрагимовича будут урезаны на 25%, если «МЮ» не пробьётся в ЛЧ
20:04 Гол Гризманна спас «Атлетико» от поражения в Бильбао
19:48 «Локомотив» проиграл болгарскому ЦСКА в товарищеском матче
19:45 Венгер: я должен заткнуться. Хочу извиниться за своё поведение
19:40 «Арсенал» — «Бёрнли»: Венгер был удалён и толкнул резервного арбитра
19:33 «Анжи» проиграл казахстанскому «Актобе» в контрольном матче
19:23 Игуаин: только журналисты сомневались в «Ювентусе»
19:21 Дубль Чалханоглу помог «Байеру» победить «Герту»
19:16 Гришин: Гончаренко сказал, что доволен ребятами из дубля ЦСКА
19:10 «Арсенал» на 98-й минуте вырвал победу у «Бёрнли» и вышел на второе место в АПЛ
18:57 «Интер» одержал шестую победу подряд в Серии А
18:49 Рамос: «Реалу» нужно, чтобы болельщики были на нашей стороне, а не добивали нас
18:48 «Монако» разгромил «Лорьян» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции
18:39 С. Индзаги: «Лацио» хорошо подготовился, но провалил начало матча с «Ювентусом»
18:32 Анри: в 2007 году перед уходом из «Арсенала» я был в такой же ситуации, как Озил
18:22 Ширер: Уолкер не пытался завладеть мячом, я бы дал пенальти и красную карточку
18:08 Сампаоли: рекорд «Севильи» по набранным очкам в 1-м круге очень важен для меня
18:07 Глушаков: смешно читать про то, что «Спартаку» помогают судьи
17:55 Пюэль: «Саутгемптон» мог убить интригу в матче с «Лестером» гораздо раньше
17:46 Аллегри: я не обязан приносить кому-то счастье, но порой пробую безумные идеи
17:36 Тренер «Краснодара» по физподготовке: Смолов готов даже для топ-клубов АПЛ
17:32 Шалимов: пока полностью доволен новичком «Краснодара» Рамиресом
17:25 Штоффельсхаус: задача «Локомотива» — выйти на новый уровень с молодыми игроками
17:18 «Локомотив» объявил о назначении Штоффельсхауса на пост спортивного директора
17:18 Игроки «Реала» Модрич и Марсело выбыли из строя примерно на месяц
17:17 Раньери: «Лестер» привык играть 4-4-1-1, я ошибся с игровой схемой
17:10 «Лестер» за 22 тура пропустил больше голов, чем за весь прошлый сезон АПЛ
17:09 Тульский «Арсенал» отдаст Фримпонга в аренду в Швецию
17:03 Тренер «Краснодара»: есть ощущение, что Кононова ждут в «Шахтёре»
16:58 «Краснодар» минимально обыграл «Хэнань Цзянье» в первом матче в 2017 году
16:55 «Лестер Сити» разгромно проиграл «Саутгемптону»
16:47 Пальмьери: я не слышал проявлений расизма, Балотелли искал повод для оправданий
16:39 Тульский «Арсенал» сделал предложение форварду «Динамо» Луценко
16:33 В составе «Томи» на первый сбор в Турцию отправятся два игрока из Ливии
16:29 Пранделли: из-за ситуации с Дзадзой я почувствовал себя униженным
16:23 «Ювентус» выиграл у «Лацио» благодаря голам Дибалы и Игуаина
16:21 Почеттино: думаю, пенальти в эпизоде со Стерлингом не было
16:18 Лодейро: переход Суареса в «Сиэтл Саундерс» — вопрос времени
16:10 «Анжи» объявил о подписании контрактов с Дудиевым и Тетрашвили
16:08 Эвра интересен «Лиону» и «Марселю»
16:00 «Эйбар» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
15:50 «Севилья» обыграла «Осасуну», Иборра оформил дубль и забил в свои ворота
15:44 ЦСКА выиграл у 13-й команды чемпионата Польши в контрольном матче
15:37 Эллардайс: «Эвертон» не виноват, что судья не остановил игру из-за травмы Шлуппа
Все новости RSS
Какие из возможных нововведений в футбольные правила вас смущают?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+