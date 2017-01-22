Конте: сегодня закончились все спекуляции относительно Диего Косты

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после домашней победы над «Халл Сити» (2:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги поделился мнением об игре нападающего Диего Косты, забившего в прошедшей игре победный гол. По официальной версии, испанец пропустил предыдущий матч синих с «Лестер Сити» (3:0) из-за травмы спины, но английские СМИ сообщали, что у Косты возник конфликт с Конте и футболист получил предложение от китайского клуба.
«Он сыграл хорошо, и я рад. На предматчевой пресс-конференции много людей спрашивали меня о его форме, о его отношении, и я сказал, что приму лучшее решение для команды. И после этого выступления думаю, что я принял лучшее решение. Это нормально, что о нём задаётся много вопросов. Самое главное для нас — ответ на поле. Для игрока, для меня, для клуба, для болельщиков, для нашей позиции в таблицы.
В этой ситуации я всегда говорил правду. Я рад за него и рад закончить эти спекуляции. Он играл и делал это очень хорошо. Я рад за него, за болельщиков и клуб. Сегодня закончились все спекуляции», — заявил итальянский специалист, слова которого приводятся на сайте BBC Sport.