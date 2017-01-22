Лоськов может сыграть за «Локомотив» во второй половине сезона-2016/17

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во второй половине сезона клуб планирует задействовать на поле в официальном матче 42-летнего тренера «железнодорожников» Дмитрия Лоськова. Ранее в планах у клуба было проведение прощального матча бывшего капитана команды.
«Возвращение Лоськова на поле? Думаю, мы сделаем это в ближайшее время, по крайней мере в этой половине сезона», — сказал Геркус, который также высказался о возможности возвращения в клуб нападающего Дмитрия Сычёва.
«Возвращение в клуб Сычёва? Пока мы не обсуждали такую возможность», — сказал Геркус по ходу трансляции контрольного матча с софийским ЦСКА (1:2) на YouTube.