«Сочи» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 29 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Факел». Игру примет стадион «Фишт». В качестве главного арбитра выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Сочи»: Рудаков, Заика, Макарчук, Дркушич, Марсело, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юркич, Кордова, Гуарирапа.

Стартовый состав «Факела»: Беленов, Юрганов, Божин, Черов, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Якимов, Квеквескири, Моцпан, Аппаев.

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Сочи» проиграл «Факелу» со счётом 0:2. В товарищеском матче между этими командами, который состоялся в феврале этого года, были зафиксирована безголевая ничья.