Иван Таранов назвал причину неудачной игры ЦСКА в последних матчах

Российский экс-футболист Иван Таранов назвал причину неудачной игры московского ЦСКА в последних матчах.

«Очень сложно понять, что происходит с ЦСКА. Для этого нужно находиться внутри команды. У ЦСКА на сегодняшний день очень много молодёжи, поэтому, может быть, не хватает опыта. Это первое, на мой взгляд, что бросается на глаза. Если брать ЦСКА образца Слуцкого, когда несколько лет подряд становились чемпионами, то сегодняшний ЦСКА — это обновлённая молодая команда. Отсюда и результат», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 26-го тура РПЛ армейцы проиграли «Балтике» 1:3.