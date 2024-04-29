Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Таранов назвал причину неудачной игры ЦСКА в последних матчах

Иван Таранов назвал причину неудачной игры ЦСКА в последних матчах
Комментарии

Российский экс-футболист Иван Таранов назвал причину неудачной игры московского ЦСКА в последних матчах.

«Очень сложно понять, что происходит с ЦСКА. Для этого нужно находиться внутри команды. У ЦСКА на сегодняшний день очень много молодёжи, поэтому, может быть, не хватает опыта. Это первое, на мой взгляд, что бросается на глаза. Если брать ЦСКА образца Слуцкого, когда несколько лет подряд становились чемпионами, то сегодняшний ЦСКА — это обновлённая молодая команда. Отсюда и результат», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 26-го тура РПЛ армейцы проиграли «Балтике» 1:3.

Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android