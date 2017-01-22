Сёмин: игроки «Локомотива» хорошо работали на первом сборе, к ним нет претензий

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от контрольного матча с софийским ЦСКА, которому «железнодорожники» уступили со счётом 1:2, а также подвёл итоги первого сбора в Испании.
«Нам не хватило сил в концовке, как и в прошлой игре. Это закономерно. Мы играем с командами, которые возобновляют сезон на месяц раньше и находятся в лучшей форме. Пропускаем голы из-за усталости. Кондиций на сегодняшний день не хватает. Баринов? На разминке он почувствовал мышечный дискомфорт. Мы не стали рисковать и поменяли его на Галанина. Травмы — часть работы. Травмированных ребят должны заменять другие футболисты, но всё-таки пока замены не равноценны
Оцениваю сбор с положительной стороны. Провели три матча с серьёзными соперниками, посмотрели много молодёжи. В центре обороны выходил Иван Лапшов, для которого подобные игры будут хорошей школой. В целом же работы ещё много и в обороне, и в нападении. К футболистам нет никаких претензий. Команда работала хорошо. Это принесёт пользу в дальнейшем», — поведал Сёмин.