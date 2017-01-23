Венгер: Джаке нужно контролировать себя, а не наказывать команду такими отборами

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал прямую красную карточку полузащитнику команды Граниту Джаке в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (2:1). Это уже второе в сезоне удаление хавбека, из-за чего он получил автоматическую дисквалификацию на четыре матча.
«Красная карточка Граниту Джаке? Честно говоря, мне следует пересмотреть эпизод, но из того, что я слышал, это действительно прямая красная карточка. Гранит должен контролировать игру, а не наказывать команду неумением контролировать себя и такими отборами. За подобные подкаты мы своих игроков не поощряем, а хотим, чтобы они оставались на ногах и не допускали таких ошибок», — цитирует Венгера Mirror.