Магир: «Халл» показывал хороший футбол, но пропустил безалаберный гол

Защитник «Халл Сити» Гарри Магир прокомментировал поражение от «Челси» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу синих.
«Челси» — это топ-клуб. Если ты не реализуешь свои моменты или принимаешь неверные решения в матчах против таких команд, они наказывают тебя, как и получилось сегодня. Неназначенный пенальти? Лайнсмен показал аут, но мне показалось, что Маркос Алонсо не сыграл в мяч. Но теперь нам нужно думать о следующих матчах.
Мы стремились сохранить счёт 0:0 к перерыву. Мы показывали хороший футбол, но пропустили безалаберный гол", — приводит слова Магира BBC.