Гризманн об «Атлетико»: здесь мой дом

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается менять клубную прописку. Об этом свидетельствуют слова футболиста сборной Франции по ходу матча 19-го тура чемпионата Испании между столичной командой и «Атлетиком» из Бильбао (2:2). Как сообщает AS, после того как Гризманн забил гол в ворота баскской команды, он воскликнул несколько раз: «Здесь мой дом, здесь, здесь».
Ранее британские СМИ утверждали, что представители «Манчестер Юнайтед» в устной форме согласовали с 25-летним Гризманном условия личного контракта. Стороны достигли договорённости по зарплате и будущему игровому номеру форварда. Однако информация была опровергнута президентом «Атлетико» Энрике Сересо.