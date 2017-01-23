Коке: гениальность Гризманна принесла «Атлетико» ничью

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Антуана Гризманна после выездного матча 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Гол французского футболиста на 80-й минуте позволил столичной команде завершить встречу со счётом 2:2.
«Мы всегда хотим побеждать, и плохо, когда теряешь два очка. Прежде всего если принять во внимание то, как складывалась для нас игра. Мы побеждали и контролировали ход игры. Могли увеличить наше преимущество, но не воспользовались своим шансом. А гениальность Гризманна принесла «Атлетико» ничью», — цитирует Коке Marca.