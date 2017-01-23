Фабрегас: расстраиваюсь, когда не выхожу на поле, ведь футбол — это моя жизнь

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал победу над «Халл Сити» (2:0) в 22-м туре чемпионата Англии.
«В эти выходные, когда в некоторых играх были зафиксированы неожиданные результаты, мы знали, что обязаны побеждать в преддверии двух важных топ-матчей. Возможно, в первом тайме мы не так быстро перемещали мяч, как следовало, но иногда необходимо побеждать даже в случае, когда не получается демонстрировать красивый футбол.
Когда я не выхожу на поле, я расстраиваюсь, радости такая ситуация не добавляет, но я доволен, что команда хорошо играет. Футбол — это моя жизнь, это всё для меня. Каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь показать свою лучшую игру. В этом матче я снова удачно проявил себя, поэтому мне нужно продолжать двигаться в том же направлении и показывать тренеру, что я заслуживаю играть», — цитирует Фабрегаса официальный сайт «Челси».