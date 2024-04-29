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Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Зенит» в последнее время просел

Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Зенит» в последнее время просел
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Экс-премьер-министр России, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о победе над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

«Игра была, конечно, равной, напряжённой. Без большого количества голевых моментов. Но первое, что мне понравилось, это игра «Динамо» в обороне. Очень надёжно сыграл и наш вратарь Антон Шунин. Но и, конечно, блестяще провёл матч Костя Тюкавин, отлично держал мяч и гол забил.

Личка переиграл Семака? Ну, по крайней мере, не проиграл во всех отношениях. Сделал несколько классных замен, которые сработали. А «Зенит», мне кажется, в последнее время просел», – приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

В активе «Динамо» 47 очков после 26 матчей, команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

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