Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Зенит» в последнее время просел

Экс-премьер-министр России, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о победе над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра была, конечно, равной, напряжённой. Без большого количества голевых моментов. Но первое, что мне понравилось, это игра «Динамо» в обороне. Очень надёжно сыграл и наш вратарь Антон Шунин. Но и, конечно, блестяще провёл матч Костя Тюкавин, отлично держал мяч и гол забил.

Личка переиграл Семака? Ну, по крайней мере, не проиграл во всех отношениях. Сделал несколько классных замен, которые сработали. А «Зенит», мне кажется, в последнее время просел», – приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

В активе «Динамо» 47 очков после 26 матчей, команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

Фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили файер-шоу после матча: