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Тренер «Балтики» Игнашевич прокомментировал неожиданную победу над ЦСКА

Тренер «Балтики» Игнашевич прокомментировал неожиданную победу над ЦСКА
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе своей команды в матче 26‑го тура Российской Премьер-Лиги над ЦСКА (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Бистрович – 51'     2:0 Фернандес – 76'     3:0 Капленко – 85'     3:1 Глебов – 90+2'    

«Рад за ребят, за болельщиков. Знаю точно, что они сегодня довольные и счастливые пойдут домой. Здорово, что причиной этому наша игра, самоотдача, страсть. Ещё раз поздравляю всех с победой.

Почему после первого забитого мяча продолжили давить вместо того, чтоб сесть в оборону и удержать счёт? Считаю, что мы провели ровный матч. После счёта 2:0 ЦСКА поменял схему, упростил футбол и у нас пошли ошибки. Мы сделали замены оборонительного характера. А при счёте 1:0 неправильно садиться в оборону», — сказал Игнашевич на пресс-конференции после матча.

После этого матча «Балтика» набрала 26 очков и занимает 12-е место в нынешнем сезоне РПЛ, покидая зону вылета, в которой находилась команда до этого матча. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке.

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