Юмтити: надеюсь взять личный реванш у «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити поделился ожиданиями от противостояния с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между этими командами состоится 14 февраля в Париже.
«Рад, что нам предстоит сыграть именно с „ПСЖ“, поскольку у меня будет возможность вернуться во Францию. У парижан хорошая команда, и я много раз проигрывал в Париже, когда ещё выступал за „Лион“. Надеюсь исправить эту неприятную для меня статистику, взять личный реванш. В атаке „ПСЖ“ играют яркие футболисты, они очень сильны. У этой команды более мощные игроки», — сказал Юмтити в интервью Canal+.
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