Пирес: Алексис сказал, что не думает о новом контракте и просто хочет играть

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес выразил надежду на то, что нападающий Алексис Санчес продлит своё соглашение с «канонирами».
«Я спросил у Алексиса на прошлой неделе о продлении контракта. Он сказал, что почти ничего не знает об этой ситуации и просто хочет играть. Он не знает, что произойдёт, он просто хочет играть и наслаждаться этим.
Все мы хотим, чтобы Алексис остался в „Арсенале“. Я надеюсь, что он продлит контракт, потому что Санчес — замечательный игрок, настоящий двигатель. Я надеюсь, что он останется здесь навсегда. Я каждый день вижу его на тренировках. Он всё сильнее и сильнее. Он стал более зрелым. Меня впечатляет его отношение к тренировкам — Алексис никогда не хочет останавливаться», — цитирует Пиреса La Tercera.