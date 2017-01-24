«Челси» поборется с «Баварией» и «МЮ» за защитника «Бенфики» Семеду

«Челси» готов побороться за защитника лиссабонской «Бенфики» Нелсона Семеду, информирует интернет-портал A Bola. Кроме лондонской команды на 23-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
По данным источника, «Бенфика» оценивает Семеду в € 40 млн и не намерена отпускать его за меньшую сумму.
Действующий контракт молодого португальца с «Бенфикой» рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне Семеду провёл 18 матчей в чемпионате Португалии, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.