Григорян назвал тренера, менталитет и стилистика которого полностью подходят «Барселоне»

Бывший главный тренер «Кубани», «Анжи», «Тамбова» и женской команды ЦСКА Александр Григорян высказался о том, какой специалист больше всего подошёл бы испанской «Барселоне».

«Флик был бы великолепным вариантом для «Барселоны». И менталитет победителя, и стилистика игры, философия Флика полностью подходят «Барселоне». Из всех возможных кандидатов, которые обсуждаются, мне больше всего ложится Флик», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

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24 мая пресс-служба «Барселоны» официально объявила, что 44-летний главный тренер каталонцев Хави, возглавляющий команду с ноября 2021 год, покинет её после завершения текущего сезона. В качестве возможного кандидата на эту должность СМИ называли 59-летнего бывшего главного тренера «Баварии» и сборной Германии Ханса-Дитера Флика.