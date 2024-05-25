«Балтика» попросила не вызывать голкипера Латышонка в сборную России — источник

«Балтика» попросила тренерский штаб сборной России не вызывать вратаря Евгения Латышонка на июньский сбор, в котором национальная команда встретится с Беларусью (7 июня). Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, данная просьба обусловлена тем, что 2 июня калининградский клуб сыграет с «Зенитом» в суперфинале Фонбет Кубка России. Кроме того, возможно, что «Балтике» предстоит сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Ранее РФС заявлял, что в случае участия «Балтики» в стыковых матчах они для калининградского клуба состоятся 6 и 9 июня.

Напомним, 24 мая пресс-служба сборной России объявила окончательный состав на товарищеский матч с Беларусью, в который Латышонок не был включён.

В нынешнем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 650 тыс.

После 29 туров РПЛ «Балтика» набрала 26 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.

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