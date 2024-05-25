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Дмитрий Аленичев: не думаю, что Тюкавин будет главным героем матча с «Краснодаром»

Дмитрий Аленичев: не думаю, что Тюкавин будет главным героем матча с «Краснодаром»
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Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, кто из игроков может стать главным героем решающего матча с «Краснодаром».

— В матче «Краснодар» — «Динамо» результат сделает Тюкавин?
— Насколько мне известно, у Тюкавина небольшая травма. Сказали, что Костя выйдет в заключительном туре. Но не думаю, что он будет главным героем этого матча. У «Динамо» есть другие квалифицированные футболисты. Например, Нгамалё, который в последнее время забивает решающие голы. Ещё отмечу исполнение стандартных положений «Динамо»: центральные защитники тоже могут решить исход. Тюкавин не станет центральной фигурой. Все футболисты «Динамо» должны полностью отдать все силы — для них это самый важный матч в сезоне, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, сегодня в рамках 30-го тура РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром». Московскому клубу, чтобы стать чемпионом нынешнего сезона, достаточно не проиграть.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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