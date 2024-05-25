Семшов — о настрое игроков «Динамо» на матч с «Краснодаром»: важно не перегореть

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Краснодаром».

«Главное, чтобы был максимальный настрой. Он будет. И важно не перегореть. Когда золотые медали совсем рядом, перегорание может произойти. Тем более «Динамо» давно не было чемпионом», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, команде Лички достаточно сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы выиграть титул. От результата игры «Зенита» с «Ростовом» бело-голубые не зависят. Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России как раз «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. Игра между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.