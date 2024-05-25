Бруну Фернандеш обратился к болельщикам «МЮ» перед финалом Кубка Англии

Атакующий полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш выступил с обращением в адрес болельщиков клуба перед заключительным матчем сезона — финалом Кубка Англии, в котором соперником «МЮ» станет «Манчестер Сити».

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я знаю, что для вас это был нелегкий сезон. Мы не соответствовали тем стандартам, которых вы заслуживаете. Мы не всегда соответствовали той поддержке, которую вы нам оказывали. Как капитан, я чувствую это больше, чем кто-либо другой, и это не та ответственность, которую я принимаю как должное.

Этот клуб — нечто большее, чем просто красивая цитата для социальных сетей. Это то, что мне глубоко небезразлично», — приводит слова Фернандеша The Players Tribune.

По итогам сезона-2023/2024 в АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков в 38 матчах и занял восьмое место. 25 мая «красные дьяволы» сыграют с чемпионом Англии «Манчестер Сити» в финале Кубка страны.