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Бруну Фернандеш обратился к болельщикам «МЮ» перед финалом Кубка Англии

Бруну Фернандеш обратился к болельщикам «МЮ» перед финалом Кубка Англии
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Атакующий полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш выступил с обращением в адрес болельщиков клуба перед заключительным матчем сезона — финалом Кубка Англии, в котором соперником «МЮ» станет «Манчестер Сити».

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я знаю, что для вас это был нелегкий сезон. Мы не соответствовали тем стандартам, которых вы заслуживаете. Мы не всегда соответствовали той поддержке, которую вы нам оказывали. Как капитан, я чувствую это больше, чем кто-либо другой, и это не та ответственность, которую я принимаю как должное.

Этот клуб — нечто большее, чем просто красивая цитата для социальных сетей. Это то, что мне глубоко небезразлично», — приводит слова Фернандеша The Players Tribune.

По итогам сезона-2023/2024 в АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков в 38 матчах и занял восьмое место. 25 мая «красные дьяволы» сыграют с чемпионом Англии «Манчестер Сити» в финале Кубка страны.

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