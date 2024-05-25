Бруну Фернандеш обратился к болельщикам «МЮ» перед финалом Кубка Англии

Атакующий полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш выступил с обращением в адрес болельщиков клуба перед заключительным матчем сезона — финалом Кубка Англии, в котором соперником «МЮ» станет «Манчестер Сити».
«Я знаю, что для вас это был нелегкий сезон. Мы не соответствовали тем стандартам, которых вы заслуживаете. Мы не всегда соответствовали той поддержке, которую вы нам оказывали. Как капитан, я чувствую это больше, чем кто-либо другой, и это не та ответственность, которую я принимаю как должное.
Этот клуб — нечто большее, чем просто красивая цитата для социальных сетей. Это то, что мне глубоко небезразлично», — приводит слова Фернандеша The Players Tribune.
По итогам сезона-2023/2024 в АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков в 38 матчах и занял восьмое место. 25 мая «красные дьяволы» сыграют с чемпионом Англии «Манчестер Сити» в финале Кубка страны.