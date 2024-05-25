Стали известны подробности о зарплате Флика в «Барселоне». Тренер пошёл навстречу клубу

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик подпишет контракт с «Барселоной», рассчитанный до 2026 года. СМИ назвали финансовые условия сторон.

Как сообщает Diario Sport, немецкий специалист согласился на зарплату, которая будет на 30% меньше той, что получил бы Хави в новом сезоне. Флик понимает, что у каталонцев есть экономические проблемы, и готов пойти навстречу боссам клуба.

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Напомним, Флик занимал должность главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и дважды — чемпионат Германии. Последним местом работы Флика была немецкая национальная команда, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

Недавно «Барселона» объявила об увольнении Хави.

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