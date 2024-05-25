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«Зенит» пообещал болельщикам выиграть золото РПЛ на столетие клуба

«Зенит» пообещал болельщикам выиграть золото РПЛ на столетие клуба
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Пресс-служба «Зенита» выступила с заявлением в связи с празднованием 99-й годовщины основания петербуржской команды.

«Зениту» — 99! 25 мая петербургский футбольный клуб отмечает день рождения. В последние годы мы привыкли встречать этот праздник уже в статусе сильнейшей команды страны, ведь в пяти сезонах подряд сине-бело-голубые исправно приходили к финишу чемпионата первыми. На этот раз судьба золотых медалей решится именно сегодня, 25 мая, и мы верим, что вечером «Зенит» и Петербург отпразднуют шестое чемпионство кряду. Лучшего подарка на день рождения клуба нельзя и желать!

На пороге столетия нам хотелось бы оглянуться и вспомнить главные достижения петербуржцев за 99 прошедших лет. В абсолютных величинах это 27 национальных и международных трофеев: 10 титулов чемпионов страны, 5 национальных Кубков и 9 Суперкубков, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Мы никогда не устанем повторять, что «Зенит» — единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства.

Прибавьте к этому регулярное присутствие зенитовцев в национальных командах своих стран. Например, футболисты сине-бело-голубых сыграли важную роль в главных футбольных успехах России в ее новейшей истории: шестеро представителей петербургского клуба были в заявке нашей сборной на бронзовом Евро-2008 и столько же — на домашнем ЧМ-2018, где российская команда дошла до четвертьфинала. Летом 2021-го Вильмар Барриос привёл сборную Колумбии к бронзовым медалям Кубка Америки, а гол Малкома в финале Игр в Токио в том же году помог сборной Бразилии завоевать второе олимпийское золото в её истории.

Всё это — лишнее доказательство того, что за 99 лет в истории «Зенита» написано много славных страниц, память о которых передаётся из поколения в поколение. И прямо сейчас мы обещаем всем, кому небезразличен петербургский клуб, что в следующем году, который станет годом 100-летия, продолжим писать эту историю и непременно золотыми буквами. Верьте в нас и будьте с нами! С праздником!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале петербуржского клуба.

Напомним, за тур до завершения сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги первое место с 56 очками в 29 матчах занимает московское «Динамо», на второй строчке таблицы находится набравший 54 очка «Зенит», третьим является «Краснодар», в активе которого 53 очка.

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