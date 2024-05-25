Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» выйдет на матч с «Локомотивом» в игровой форме в честь 300-летия Иммануила Канта

«Балтика» выйдет на матч с «Локомотивом» в игровой форме в честь 300-летия Иммануила Канта
Аудио-версия:
Комментарии

«Балтика» сыграет в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с московским «Локомотивом» в специальной форме, приуроченной к 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Погрузившись в удивительный мир философии, найдя вдохновение в кафедральном соборе, совместно с нашим титульным партнёром мы сформулировали свою высокую мысль – «Философию игры». Эти идеи привели к созданию эксклюзивного комплекта игровой формы, приуроченной к юбилею Иммануила Канта», – говорится в сообщении на странице клуба во «ВКонтакте».

Отмечается, что в презентации формы приняли участие титулярные органисты кафедрального собора — Евгений Авраменко и Мансур Юсупов

Напомним, сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Матч начнётся в 16:30 мск.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Балтика» имеет в своём активе 26 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. «Локомотив» после аналогичного количества игр заработал 50 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Балтика» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч 30-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Материалы по теме
«Зенит» ещё может взять титул! Для этого нужна победа над «Ростовом» Карпина. LIVE
Live
«Зенит» ещё может взять титул! Для этого нужна победа над «Ростовом» Карпина. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android