Игрок «Рубина» Рахмоналиев: в матче с «Сочи» мы хотим порадовать болельщиков

Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев высказался о матче с «Сочи» в рамках заключительного, 30-го тура РПЛ.

«Я думаю, что находить мотивацию на матчи против таких команд, как «Спартак», не надо. На такие команды нас даже не надо настраивать, потому что мы сами настраиваемся. У нас остаётся последняя игра чемпионата с «Сочи», которая пройдёт дома. Мы хотим достигнуть хорошего результата, чтобы порадовать болельщиков и закончить сезон», — сказал Рахмоналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Рубин» — «Сочи» состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 16:30 мск.

«Рубин» после 29 туров чемпионата России заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в РПЛ и уже потерял шансы на сохранение прописки.