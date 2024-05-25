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Игрок «Рубина» Рахмоналиев: в матче с «Сочи» мы хотим порадовать болельщиков

Игрок «Рубина» Рахмоналиев: в матче с «Сочи» мы хотим порадовать болельщиков
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Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев высказался о матче с «Сочи» в рамках заключительного, 30-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что находить мотивацию на матчи против таких команд, как «Спартак», не надо. На такие команды нас даже не надо настраивать, потому что мы сами настраиваемся. У нас остаётся последняя игра чемпионата с «Сочи», которая пройдёт дома. Мы хотим достигнуть хорошего результата, чтобы порадовать болельщиков и закончить сезон», — сказал Рахмоналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Рубин» — «Сочи» состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 16:30 мск.

«Рубин» после 29 туров чемпионата России заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в РПЛ и уже потерял шансы на сохранение прописки.

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