Лидер «МЮ» Бруну Фернандеш эмоционально высказался о своём будущем

Атакующий полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о своей карьере в клубе.

«После этого трудного сезона моя обязанность – дать больше клубу. Это начинается с меня. И оно начнётся уже сегодня. Мы должны выложиться по полной в последнем матче против «Сити» и двигаться вперёд.

Я люблю выходить на «Олд Траффорд» больше всего на свете. Я не хочу уходить. Это всегда было моей заветной мечтой.

Я просто хочу, чтобы мои ожидания соответствовали ожиданиям клуба. Если вы поговорите с любым фанатом, они скажут вам то же самое. Мы хотим бороться за чемпионство. Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Мы хотим выйти в финал кубка. Это стандарты. Это то, что я хочу. Это то, чего вы все заслуживаете.

Я просто хочу продолжать бороться. Я хочу быть здесь. Моя семья хочет быть здесь. Если вы хоть на мгновение сомневаетесь в этом, вам просто нужно взглянуть на мой плейлист в Spotify, и это вам всё докажет», — приводит слова Фернандеша Фабрицио Романо в соцсетях.

По итогам сезона-2023/2024 в АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков в 38 матчах и занял восьмое место. Сегодня, 25 мая «красные дьяволы» сыграют с чемпионом Англии «Манчестер Сити» в финале Кубка страны.

Круговорот фигни и итоги АПЛ. ХиТ#185