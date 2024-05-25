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Тренер «Химок» Талалаев: намёка на готовность взять Джикию в моих словах нет

Тренер «Химок» Талалаев: намёка на готовность взять Джикию в моих словах нет
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос об усилении состава подмосковной команды после выхода в Российскую Премьер-Лигу.

«Уходит Митрюшкин, поэтому с зимы ведём переговоры с двумя голкиперами. Один игрок сборной своей страны, второй перспективный, но уже заявивший о себе. Плюс в ФНЛ раскрылись два парня, что добавляет сложности в принятии решения. Доверяю здесь нашему тренеру вратарей Алексею Ботвиньеву, обязательно прислушаюсь к его мнению.

Не называя фамилий, скажу: я за приход любого качественного игрока, который позволит команде стать лучше. Намёка на готовность взять Джикию в моих словах нет, просто констатация», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».

Ранее тренер подмосковной команды заявил, что вопрос о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии будет обсуждаться после окончания текущего сезона.

Напомним, «Химки» и махачкалинское «Динамо» за тур до завершения розыгрыша Первой лиги гарантировали себе прямые путёвки в РПЛ на следующий сезон. Красно-чёрные возглавляют турнирную таблицу с 63 очками в 33 матчах, динамовцы набрали 61 очко и находятся на втором месте, у занимающего третью строчку тольяттинского «Акрона» 56 очков.

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