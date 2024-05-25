Левандовски отреагировал на возможный переход Мбаппе в «Реал»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что его не пугает потенциальный переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

«Это ещё не официально, но кажется, что все дороги ведут в «Реал». Страх? Нет. Конечно, он невероятный игрок. Если он перейдёт в «Реал», это будет очень сильная команда.

Но наш менталитет должен быть таким, что независимо от того, насколько хороши у соперника игроки, если мы являемся командой и работаем вместе, мы можем победить его.

Мы должны быть готовы с первой игры и с первых минут, потому что «Реалу», несомненно, нужно время. Они не будут хорошо играть в начале сезона, они будут терять очки. Мы должны этим воспользоваться. Не догнать их, а опередить. Как два сезона назад, когда были матчи, которые мы не смогли выиграть, но мы и не проиграли», — приводит слова поляка Marca.

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Напомним, ранее Мбапппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончанию сезона.

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