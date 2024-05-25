Тен Хаг заявил, что он уже обсудил своё будущее в «Манчестер Юнайтед» с руководством клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе.

«Переговоры на следующей неделе? Нет, мы с клубом уже всё обсудили, и в воскресенье я уеду в отпуск. Думаю, я это заслужил», – приводит слова тен Хага журналист Рич Фэй в соцсетях.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить нынешнего главного тренера команды Эрика тен Хага после финала Кубка Англии, который состоится сегодня, 25 мая.

Нидерландский специалист возглавляет манкунианцев с июля 2022 года. По итогам нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. Это худший результат для «красных дьяволов» за 34 года и за всё время существования АПЛ (с 1992 года).

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: