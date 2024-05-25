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«Зенит» откроет на «Газпром Арене» арт-объект с обратным отсчётом до столетия клуба

«Зенит» откроет на «Газпром Арене» арт-объект с обратным отсчётом до столетия клуба
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25 мая на «Газпром Арене» будет торжественно открыт арт-объект с обратным отсчётом до дня столетия «Зенита», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в официальном телеграм-канале. Отсчёт до векового юбилея начнётся с числа 365 — 25 мая 2024 года петербургскому клубу исполнится 99 лет.

Как сообщается, арт-объект будет расположен у фонтана и центральной лестницы стадиона. Торжественная церемония его открытия начнётся в 15:50 мск, в ней примут участие легенды «Зенита», обладатели Кубка России 1999 года и председатель правления клуба Александр Медведев.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 мск на «Газпром Арене» состоится матч 30-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов», в котором петербуржцы имеют шансы при определённых раскладах стать чемпионами России в шестой раз подряд.

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